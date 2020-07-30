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30 июля 2020, четверг, 11:34 397
Мир 2020-07-30T12:15:19+03:00
Українські Новини
Задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов и разыскивает еще 200 боевиков

Задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов и разыскивает еще 200 боевиков

Елизавета Кесельман
Беларусь, Розыск, Уголовное дело, ЧВК Вагнера, задержание боевиков
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео

Против задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагнер" возбудили уголовное дело по статье "подготовка терактов", а также разыскивается еще 200 боевиков. Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на "Радые Свабода".

Как заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, в стране могут находиться до 200 боевиков, и на данный момент их разыскивают.

Равков также сообщил, что задержанные уже начали давать показания в рамках расследования.

Позже кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал, что на заседании ЦИК Равков также заявил, что в России, близ Пскова и Невеля, готовятся новые группы боевиков.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси. 

Кроме того, эксперт по международным коммуникациям Виктория Закревская заявила, что Беларусь не такой уж союзник России, как об этом кричат украинские политики. 

Также в СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину. 

 
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