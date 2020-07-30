подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину
30 июля 2020, четверг, 08:49 968
Политика 2020-07-30T09:15:01+03:00
Українські Новини
В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину

В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину

Ольга Фандорина
Беларусь, СНБО, Экстрадиция, ЧВК Вагнера

В СНБО заявили, что Украина может требовать выдачи уроженцев Украины, задержанных вчера в Беларуси вместе с другими боевиками "Вагнера". Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "5 канал".

Кривонос уже уже обратился с этим предложением в Министерство иностранных дел Украины.

"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо. Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - считает заместитель секретаря СНБО.

Задержанные под Минском люди, которых белорусские власти называют наемниками ЧВК Вагнера, воевавшими в Украине, могли ехать в Судан.

А тем временем, в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента

Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси

Больше новостей о: Беларусь СНБО Экстрадиция ЧВК Вагнера

Задержанные в Беларуси боевики могли направляться ...
Данилов считает пандемию коронавируса первой биоло...
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца СШ...
Догоним ВВП Украины 2013 года, в Минске задержали ...
В общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом
Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной
Новости
Азербайджан запретил сообщать о смертях журналистов и врачей от COVID-19 09:07
Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители председателя ОГП, - Таран 09:00
В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину 08:49
Венгрия использует деньги ЕС для систематической ликвидации свободы независимых СМИ, – журналисты 08:35
Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации 08:30
больше новостей
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Украинская телеведущая в месяц получает больше, чем 2 годовые зарплаты президента США 19:00
Одиноким пенсионерам старше 80 лет назначили ежемесячное пособие 17:45
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин и дизтопливо 10:03
Возможен доллар по 28,5 и выше. Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время 06:03
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
больше новостей
Сотрудник ЦИК заболел коронавирусом: подать кандидатуру на выборы можно только по записи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok