В СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину

В СНБО заявили, что Украина может требовать выдачи уроженцев Украины, задержанных вчера в Беларуси вместе с другими боевиками "Вагнера". Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "5 канал".

Кривонос уже уже обратился с этим предложением в Министерство иностранных дел Украины.

"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо. Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - считает заместитель секретаря СНБО.

Задержанные под Минском люди, которых белорусские власти называют наемниками ЧВК Вагнера, воевавшими в Украине, могли ехать в Судан.

А тем временем, в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента.

Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси.