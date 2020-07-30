Бойовиків "Вагнера" звинувачують у підготовці терактів у Білорусі, ще 200 бойовиків розшукують

Проти затриманих у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" порушили кримінальну справу за статтею "підготовка терактів", а також наразі розшукують ще 200 бойовиків. Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на "Радіо Свобода".

Як заявив держсекретар Ради безпеки Андрій Равков, в країні можуть перебувати до 200 бойовиків, і зараз їх розшукують.

Равков також повідомив, що затримані вже почали давати свідчення в рамках розслідування.

Пізніше кандидат у президенти Андрій Дмитрієв розповів, що на засіданні ЦВК Равков також заявив, що в Росії, поблизу Пскова і Невеля, готуються нові групи бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України вважає, що бойовиків ПВК "Вагнер" можуть використати для дестабілізації ситуації в Білорусі.