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  • Виктория Закревская: Беларусь не такой уж союзник России, как об этом кричат украинские политики
30 июля 2020, четверг, 09:39 106 Мнение
Политика 2020-07-30T10:15:01+03:00
Українські Новини
Виктория Закревская: Беларусь не такой уж союзник России, как об этом кричат украинские политики

Виктория Закревская: Беларусь не такой уж союзник России, как об этом кричат украинские политики

Татьяна Зотова
Боевики, Беларусь, Задержание, Лукашенко, ЧВК Вагнера, Путин
Виктория Закревская. Фото: Facebook
Виктория Закревская. Фото: Facebook

Задержание в Беларуси местными спецслужбами группы наемников из ЧВК "Вагнера", часть из которых обоснованно подозревается в участии в войне в Украине, вызвало повышенный интерес и соответствующую реакцию у посетителей страниц социальных сетей. Свою точку зрения на происходившее 29 июля в соседней стране и связь этих событий с Украиной высказала на персональной странице в социальной сети Facebook и эксперт по международным коммуникациям Виктория Закревская.

"32 вагнеровца под Минском - это улыбка Кремля Украине.

Украинским политикам легче кричать о том, что Беларусь - это союзник России, тогда как в реальности у Беларуси много противоречий, и давление, оказываемое сегодня Россией, очень похоже на то, что испытала на себе Украина, когда вступила в финальную фазу переговоров о Зоне свободной торговли с ЕС.

Все это закончилось агрессией, а политики предпочли не замечать, что Беларусь использует Минский процесс в своих интересах:

  1. чтобы в случае активизации российских амбиций на своих границах, иметь поддержку Запада;
  2. чтобы иметь хоть какие-то гарантии, которых у нее после отказа от ядерного оружия, в отличие от Украины, нет даже на основании печально известного Будапештского меморандума.

Именно поэтому у Беларуси есть стратегический интерес в сильной Украине - потенциальном союзнике против российских угроз. А для Украины это возможность показать и Западу, и России, что монополии на отношения с Республикой Беларусь нет у одной конкретной страны.

В регионе СНГ, Украина и Беларусь, могли бы строить прагматические отношения, работать совместно, вопреки желаниям Российской Федерации, но политиканство в Украине не даёт посмотреть правде в глаза: Беларусь не является полноценным и тем более военным союзником России. Беларусь находится под давлением, цель которого - реализация военных планов Кремля на границах с Украиной, которым Лукашенко последовательно противостоит", - констатировала в своей заметке эксперт Закревская.

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