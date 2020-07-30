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30 июля 2020, четверг, 11:19 2075
Силовые структуры 2020-07-30T12:15:29+03:00
Українські Новини
Пропавшие материалы из Генпрокуратуры по делу Майдана касается экс-замсекретаря СНБО Сивковича

Пропавшие материалы из Генпрокуратуры по делу Майдана касается экс-замсекретаря СНБО Сивковича

Надежда Комендантова
Генпрокуратура, Пропажа, Владимир Сивкович, Дело Майдана
Евромайдан. Фото:dw.de
Евромайдан. Фото:dw.de

Пропажа материалов из Генеральной прокуратуры по делу разгона студентов на Майдане касается бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича.

Об этом Україським Новинам сообщил информированный источник.

"Этот эпизод был в ГПУ по Сивковичу по превышению власти. Дело выделили в отдельное производство и отправили в полицию, а назад оно уже пришло якобы без материалов по Сивковичу", - сказал источник.

Также собеседник сообщил, что в ГБР это дело не передавалось.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора расследует пропажу материалов из дела о разгоне студентов на Евромайдане.

Тем временем, Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане. 

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