Пропавшие материалы из Генпрокуратуры по делу Майдана касается экс-замсекретаря СНБО Сивковича

Пропажа материалов из Генеральной прокуратуры по делу разгона студентов на Майдане касается бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича.

Об этом Україським Новинам сообщил информированный источник.

"Этот эпизод был в ГПУ по Сивковичу по превышению власти. Дело выделили в отдельное производство и отправили в полицию, а назад оно уже пришло якобы без материалов по Сивковичу", - сказал источник.

Также собеседник сообщил, что в ГБР это дело не передавалось.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора расследует пропажу материалов из дела о разгоне студентов на Евромайдане.

Тем временем, Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане.

Ранее Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.