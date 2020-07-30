Пропавшие материалы из Генпрокуратуры по делу Майдана касается экс-замсекретаря СНБО Сивковича

Пропажа материалов из Генеральной прокуратуры по делу разгона студентов на Майдане касается бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича. Об этом Україським Новинам сообщил информированный источник. "Этот эпизод был в ГПУ по Сивковичу по превышению власти. Дело выделили в отдельное производство и отправили в полицию, а назад оно уже пришло якобы без материалов по Сивковичу", - сказал источник. Также собеседник сообщил, что в ГБР это дело не передавалось. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора расследует пропажу материалов из дела о разгоне студентов на Евромайдане. Тем временем, Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане. Ранее Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана.