Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013

Следователи потеряли материалы досудебного расследования о силовом разгоне студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Об этом "Стране" рассказал управляющий партнер адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" - Максим Могильницкий, юристы которого участвуют в майданных делах в качестве защиты.

По его словам, вместо утерянных материалов в ЕРДР спустя 2 года подопечные Сергея Горбатюка внесли дело-дублер и сейчас их последователи в ГБР пытаются им оперировать.

Могильницкий на своей странице в Facebook написал, что соответствующее уголовное производство зарегистрировали 30 ноября 2013-го. То есть сразу после известных событий. Тогда же началось расследование. Для установления истины следовало допросить участников и очевидцев, провести очные ставки, провести осмотр места происшествия, установить организаторов митинга и цели, поставленные митингующими.



А еще нужно было получить всевозможные записи и документы, регламентирующие действия силовиков, провести следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы. В конце концов, необходимо было проверить лиц, получивших власть, на причастность к тем событиям. Это лишь минимальный перечень действий, которыми по логике вещей должны были заниматься следователи. Собранные доказательства сшили бы в десятки томов уголовного производства.

"... А потом эта "библиотека" просто испарилась. Нет ее. Факт сей зафиксирован в результате служебного расследования и подтвержден Генеральной прокуратурой в ответах на адвокатские запросы АО "Могильницкий и партнеры". Мы, конечно же, пытались расшевелить вечно сонных подопечных Горбатюка, дабы те пришли в себя и отыскали утерянные материалы. А если не материалы, то хотя бы виновных в потере дел. Нашли и привлекли к уголовной ответственности. Наши многочисленные запросы и ходатайства намекнули затейникам из ГПУ, что следы лучше поскорее замести. Дабы скрыть утерю уголовного дела, они внесли ведомости в ЕРДР и создали в 2015-м году дело-дублер. Напомню, что в 2015-м сроки расследования первоначального дела уже истекли. То есть момент упущен, а доказательства, собранные в потерянном деле, восстановить уже невозможно", - убежден адвокат по делам Майдана.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане.



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