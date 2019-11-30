Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане

Президент Владимир Зеленский намерен встретиться с пострадавшими во время столкновений на Майдане в 2013 году студентами после того, как пообещал усилить ответственность за осквернение памяти Героев Небесной Сотни

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, фактически заставивших Украину проснуться и ставших отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013", - написал Зеленский.

Президент отметил, что разгон демонстрантов 6-летней давности всколыхнул всех украинцев.

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка создал департамент по расследованию преступлений времен Майдана. Также Генпрокуратура передаст 114 производств по делам Майдана в органы досудебного расследования.