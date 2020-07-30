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30 июля 2020, четверг, 10:14 112
Финансы 2020-07-30T10:15:20+03:00
Українські Новини
Банкам разрешили не подавать "бумажную" финотчетность за 9 месяцев, если они разместят ее на сайте

Банкам разрешили не подавать "бумажную" финотчетность за 9 месяцев, если они разместят ее на сайте

Ольга Фандорина
НБУ, Банки, финотчет, Документация, Бумажные носители
Документация. Фото: elektro.in.ua
Документация. Фото: elektro.in.ua

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов, а также Национальный банк разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финотчетности за 9 месяцев 2020 при условии ее размещения на веб-сайте.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что такое решение обусловлено продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Также Национальный банк разрешил ответственным лицам банковских групп не подавать на бумажных носителях промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за 2-й и 3-й кварталы 2020 при условии ее размещения на собственных сайтах до 31 августа и до 30 ноября 2020 соответственно.

Такие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 29 июля 2020 №108 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 апреля 2020 № 51".

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк намерен разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать друг другу свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных, заключив между собой соответствующий договор.

Также сообщалось, что украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ.

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