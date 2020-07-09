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09 июля 2020, четверг, 14:48 285
Экономика 2020-07-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ хочет разрешить финкомпаниям передавать друг другу полномочия по приему наличных

НБУ хочет разрешить финкомпаниям передавать друг другу полномочия по приему наличных

Ольга Фандорина
НБУ, Наличные, Национальный банк Украины, финкомпании
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может войти в этот список, а также Национальный банк намерен разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать друг другу свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных, заключив между собой соответствующий договор.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, имеющих лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего ее перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Соответствующую норму содержит проект постановления правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", который предлагается для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 26 июня 2020 года на почтовый и электронные адреса Национального банка Украины.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ.

Национальный банк обнародовал подходы к будущему регулированию деятельности ломбардов, которым разрешили работать даже на карантине.

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