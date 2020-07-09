НБУ хочет разрешить финкомпаниям передавать друг другу полномочия по приему наличных

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может войти в этот список, а также Национальный банк намерен разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать друг другу свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных, заключив между собой соответствующий договор.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, имеющих лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего ее перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Соответствующую норму содержит проект постановления правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", который предлагается для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 26 июня 2020 года на почтовый и электронные адреса Национального банка Украины.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ.

Национальный банк обнародовал подходы к будущему регулированию деятельности ломбардов, которым разрешили работать даже на карантине.