С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и профсоюзы в НБУ

В то время, как Национальный Банк купил на межбанке 424,5 млн долларов, с 1 июля НБУ начинает принимать обращения граждан о работе небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что НБУ с 1 июля становится регулятором небанковских финансовых учреждений.

"Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан о работе финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов. Клиентам финансовых учреждений в случае нарушения их прав в первую очередь следует обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ситуации распространения коронавируса в Украине безопаснее и удобнее обращаться в НБУ с помощью дистанционных каналов: обращение на электронную почту; позвонить на горячую линию или отправить письмо вместе с сопровождающими документами.

"В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращение. Информации должно быть достаточно для обоснованного решения вашего дела", – подчеркнул Нацбанк.

Указывается, что НБУ не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания.

Также вопросы, находящиеся вне компетенции регулятора, Нацбанк пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом клиенту.

Если гражданин не указал достаточно информации, НБУ возвращает обращение и просит уточнить данные.

Также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если первое обращение был решено.

Отмечается, что ответ на стандартное обращение предоставляется в течение 30 дней.

В то же время, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней.

В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.

Как сообщали Українські Новини, члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назвали причину для отставки главы НБУ Якова Смолия. Они считают, что руководство НБУ своей деятельностью в последние годы подтверждает небезупречность деловой репутации.

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может войти в этот список.