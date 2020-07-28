Цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара

Во вторник, 28 июля, цена на золото выросла почти на 40 долларов, достигнув 1980 долларов за унцию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, лишь за одну неделю золото подорожало на 125 долларов, так как инвесторы держат пари, что Федеральный резерв подтвердит свою сверхнадежную политику на своем заседании на этой неделе и, возможно, сигнализирует о терпимости к более высокой инфляции в долгосрочной перспективе.

"Чиновники ФРС ясно дали понять, что в ближайшее время они сделают свои ориентиры более основанными на результатах", - пишут аналитики TD Securities.

Одним из сдвигов может быть усреднение таргетирования инфляции, что приведет к тому, что Федеральная резервная система намерена подтолкнуть инфляцию выше 2-процентного целевого показателя, чтобы компенсировать годы недооценки.

В последние дни доллар снижается почти ко всем валютам, достигнув двухлетнего минимума корзине валют на 93,416. Однако затем доллар вырос до 93,838. С начала июля он снизился на 3,6% и может показать рекордную почти за десять лет месячное снижение. Курс евро к доллару поднялся 1,1781, а затем снизился до 1,1732.

Ослабление доллара в сочетании с неопределенностью относительно COVID-19 и преобладанием негативных реальных доходностей облигаций способствовала росту цены на драгоценные металлы.

Нефть также извлекает выгоду из падающего доллара, однако цены сдерживаются беспокойством по поводу спроса, поскольку страны вводят дополнительные ограничения на поездки.

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.