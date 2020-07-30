Доллар начал расти в цене. Официальный курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9166 1 доллар США 27,6867 1 швейцарский франк 30,1434 10 иен 2,6346 10 российских рублей 3,8214 1 евро 32,4696

Как сообщали Українські Новини, в среду, 29 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 28 июля на 3,12 коп. до 27,8282 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4 процентов стоимости.

Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара.