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30 июля 2020, четверг, 05:00 87
Финансы 2020-07-30T05:45:03+03:00
Українські Новини
Доллар начал расти в цене. Официальный курс валют на четверг

Доллар начал расти в цене. Официальный курс валют на четверг

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс НБУ на четверг
Курс НБУ на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

 

Официальный курс

1 фунт стерлингов

35,9166

1 доллар США

27,6867

1 швейцарский франк

30,1434

10 иен

2,6346

10 российских рублей

3,8214

1 евро

32,4696

Как сообщали Українські Новини, в среду, 29 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 28 июля на 3,12 коп. до 27,8282 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4 процентов стоимости.

Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара.

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