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30 июля 2020, четверг, 10:00 287
Судебная власть 2020-07-30T10:30:01+03:00
Українські Новини
Суд арестовал подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве

Суд арестовал подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве

Елизавета Драбкина
Арест, Подол, Взрыв в Киеве, Взрыв у станции метро
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Фото: СБУ
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Фото: СБУ

Печерский районный суд арестовал подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве, которых задержали 29 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств", - сказано в нем.

27 июля в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 года рождения в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. (покушение на преступление) 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября включительно.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 1 прохожий травмирован, еще 3 пострадали.

21 июля взрывотехники обезвредили 2 самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" в Киеве.

27 июля взрыв без жертв произошел в жилом доме в Подольском районе Киева, причиной взрыва стал газовый баллон.

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