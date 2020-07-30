Суд заарештував підозрюваних в здійсненні серії вибухів у Києві

Підозрюваних у скоєнні серії вибухів у Києві, яких затримали 29 липня, Печерський районний суд заарештував.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у скоєнні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв", - сказано в ньому.

27 липня під час спецоперації правоохоронці затримали двох жителів міста Києва 1960 і 1961 року народження у зв'язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 год. (замах на злочин) 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Згідно з рішенням суду, підозрювані будуть перебувати під вартою до 19 вересня включно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" у Києві, 1 перехожий травмований, ще 3 постраждали.

21 липня вибухотехніки знешкодили 2 саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський" в Києві.

27 липня вибух без жертв сталася в житловому будинку в Подільському районі Києва, причиною вибуху став газовий балон.