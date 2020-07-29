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29 июля 2020, среда, 11:00 507
Силовые структуры 2020-07-29T11:00:19+03:00
Українські Новини
СБУ задержала 2 организаторов серии взрывов в Киеве

СБУ задержала 2 организаторов серии взрывов в Киеве

Елизавета Драбкина
СБУ, Подол, Взрыв в Киеве, Взрыв у станции метро
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Фото: СБУ
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Фото: СБУ

СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле", - сказано в нем.

Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

Отмечается, что после первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали на адреса СБУ, Министерства внутренних дел, других государственных органов и СМИ требования финансового характера.

В частности, они требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тыс. долларов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания, жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов.

В результате оперативники установили двух основных исполнителей - именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы.

"Служба безопасности сработала быстро и слаженно. Спасибо каждому сотруднику подразделений как центрального аппарата СБУ, так и Киевского управления, которые приложили максимум усилий для сохранения мира и спокойствия киевлян. Служба и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы те, кто стремится расшатать ситуацию в стране, получили должное наказание. Безопасность граждан в нашей работе - приоритет", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Указано, что для совершения терактов подозреваемые использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств.

В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения.

Было проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов.

Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi модулей, которыми оснащали взрывные устройства.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных были найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 1 прохожий травмирован, еще 3 пострадали.

21 июля взрывотехники обезвредили 2 самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" в Киеве.

27 июля взрыв без жертв произошел в жилом доме в Подольском районе Киева, причиной взрыва стал газовый баллон.

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