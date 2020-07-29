В Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон"

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, как действовать при возвращении из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире "Сніданка з 1+1".

По его словам, люди, которые прилетают из красной зоны должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

"На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома",- сказал Степанов.

Также он добавил, что в обновленный список "красной зоны" попала Болгария, Румыния и Албания.



Как сообщали Українські Новини, для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран.



Ранее в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.



Кроме того, МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны.





