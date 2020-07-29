Заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки

28 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 022 до 67 597, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 650 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,2%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 29 июля в Украине зарегистрировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 022 новых случая, выздоровели 650 человек, умер 21 человек.

Таким образом, 28 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 1 022 против 650.

Количество новых случаев заболевания 28 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 27 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 28 июля составило 28 553 человека, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 248), в Киеве (7 932) и Ривненской области (5 837).

В Черновицкой области зафиксировано 5 751 случай коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 008 случаев, в Ивано-Франковской - 4 342, в Волынской - 3 694, в Киевской - 3 629, в Харьковской - 3 556, в Одесской - 3 104, в Тернопольской - 2 852, в Винницкой - 2 660, в Житомирской - 1 764, в Днепропетровской - 1 364, в Хмельницкой - 1 086 случаев.

910 случаев выявлено в Черкасской области, 861 случай - в Донецкой, 767 случаев - в Запорожской, 745 случаев - в Черниговской, 697 случаев - в Кировоградской, 563 случая - в Николаевской, 467 случаев - в Сумской, 414 случаев - в Полтавской, 224 случая - в Херсонской и 122 случая - в Луганской областях.

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