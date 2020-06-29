Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне выборов отправил в отставку все правительство, признал, что "дал сигнал" о задержании своего оппонента, блогера Сергея Тихановського. Об этом он сказал на встрече с активом Минской области, часть которой показал в эфире телеканал "Беларусь-1", передает "Радио Свобода".

По словам Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

"Да, я дал сигнал по Тихановському. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли", - сказал он.

Президент Беларуси также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины сложившейся ситуации вокруг "Белгазпромбанка" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), в которой был арестован еще один его оппонент - Виктор Бабарико.



"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли ... Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико - ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - заявил Лукашенко.



Как сообщали Українські Новини, Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти.



Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси.