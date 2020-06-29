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29 июня 2020, понедельник, 23:12 285
Мир 2020-06-30T00:00:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента

Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, выборы в Беларуси, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне выборов отправил в отставку все правительство, признал, что "дал сигнал" о задержании своего оппонента, блогера Сергея Тихановського. Об этом он сказал на встрече с активом Минской области, часть которой показал в эфире телеканал "Беларусь-1", передает "Радио Свобода". 

По словам Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

"Да, я дал сигнал по Тихановському. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли", - сказал он. 

Президент Беларуси также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины сложившейся ситуации вокруг "Белгазпромбанка" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), в которой был арестован еще один его оппонент - Виктор Бабарико.


"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли ... Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико - ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко считает, что женщина в Беларуси не сможет прийти к власти

Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси

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