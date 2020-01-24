Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что, если бы он согласился на присоединение Белоруссии к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения". Также Лукашенко отметил, что не хочет стать последним президентом своей страны.

Лукашенко в пятницу выступил перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов, пишет "Радио Свобода".

Значительная часть его выступления была посвящена отношениям с Россией. Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию. По его словам, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлён для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. "Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз", – заявил Лукашенко. Кроме того, как сказал президент, Россия потребовала от Белоруссии платить за поставки нефти цену выше мировой, из-за чего стороны пока не договорились о поставках.

Лукашенко подчеркнул, что Минск сейчас договаривается с различными странами, включая США и страны Ближнего Востока, о поставках нефти, которые могли бы пойти ​через порты на Балтике, а также через Украину. "Это не блеф", – сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия остаётся для Белоруссии братской страной и "главным союзником": "Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям", – сказал он о России. "Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", – заметил Лукашенко. Он также высказал мнение, что большая часть проблем в отношениях с Россией исходила от российского правительства Дмитрия Медведева, которое Владимир Путин недавно отправил в отставку.

В последнее время между Россией и Белоруссией шли интенсивные переговоры об углублении интеграции в рамках союзного договора. Ряд СМИ и аналитиков утверждали, что Россия стремится поставить Белоруссию в подчинённое положение – вплоть до лишения её суверенитета. Лукашенко неоднократно говорил о том, что не поступится независимостью страны. Так называемые дорожные карты интеграции так и не были подписаны. 31 декабря истёк срок действия контрактов о поставках российской нефти в Белоруссию, они до сих пор не продлены.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против.

Также Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба".