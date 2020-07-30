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30 июля 2020, четверг, 08:30 156
Силовые структуры 2020-07-30T11:15:03+03:00
Українські Новини
Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации

Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации

Анна Рудык
война на Донбассе, режим прекращения огня, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 29 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где был введен режим прекращения огня, боевики открывали огонь один раз. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что огонь боевики открывали возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь. 

Также с начала текущих суток российские наемники совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Украинские бойцы огонь не открывали.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев", – написали в штабе.

Как сообщали Українські Новини, в первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы.

Также в последние сутки перед прекращением огня на Донбассе боевики 13 раз устраивали провокации, ранен военный.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

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Украина
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