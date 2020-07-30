Режим прекращения огня на Донбассе. Боевики продолжают устраивать единичные провокации

Вчера, 29 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где был введен режим прекращения огня, боевики открывали огонь один раз. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что огонь боевики открывали возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь.

Также с начала текущих суток российские наемники совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Украинские бойцы огонь не открывали.

"Граждане Украины могут быть уверены в том, что их Вооруженные Силы всегда готовы выполнять задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, защитить мир и покой украинцев", – написали в штабе.

Как сообщали Українські Новини, в первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы.

Также в последние сутки перед прекращением огня на Донбассе боевики 13 раз устраивали провокации, ранен военный.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.