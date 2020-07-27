В последние сутки перед прекращением огня на Донбассе боевики 13 раз устраивали провокации, ранен военный

Вчера, 26 июля, перед введением режима прекращения огня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один военный.

Так, сообщается, что противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

Отмечается, что враждебная огневая активность была зафиксирована у Водяного, Южного, Широкино, Пищевик, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках линии фронта русские оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение.

Недалеко от населенного пункта Счастье враг применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки захватчики выпустили три реактивных снаряда калибра 122 мм и вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь.

"За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Он в удовлетворительном состоянии доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 относится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов.

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, обмен может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметили в штабе.

Также, вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. Так, 26 июля 2020 по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела один из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожара. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.