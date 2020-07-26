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26 июля 2020, воскресенье, 18:55 38
Президент 2020-07-26T18:58:41+03:00
Українські Новини
Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе

Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе

Надежда Комендантова
Переговоры, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, перемирие-2020
Зеленский и Путин Коллаж: Украинская правда
Зеленский и Путин Коллаж: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам телефонного разговора президентов Украины и России, передают Українськi Новини.

"Было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в нем.

Указано, что президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств, а также открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России", - добавлено в сообщении.

Также Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, который находится на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию.

"Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что ВСУ готовы дать должный отпор боевикам в случае нарушения достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договоренностей о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Тем временем, трехлетнего мальчика Мусу Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму.

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