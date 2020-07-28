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28 июля 2020, вторник, 08:30 48
Силовые структуры 2020-07-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
В первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы

В первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы

Анна Рудык
война на Донбассе, режим прекращения огня, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчера, 27 июля, в первый день введения режима прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три факта нарушения режима. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет. Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку Новомихайловка. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2”, - говорится в сообщении.

С начала суток, по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, в последние сутки перед прекращением огня на Донбассе боевики 13 раз устраивали провокации, ранен военный.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

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