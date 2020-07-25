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  • Без шведского стола и с большими скидками: туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Анталии
25 июля 2020, суббота, 10:43 83
Lifestyle 2020-07-25T10:43:31+03:00
Українські Новини
Без шведского стола и с большими скидками: туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Антал

Без шведского стола и с большими скидками: туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Анталии

Елизавета Кесельман
Турция, Отпуск, Анталия, Отдых в Турции, Отпуск-2020, Отпуск за границей

Для украинцев, чей отпуск за границей в 2020 году прервал коронавирус, открытие границ с Турцией стало спасением и возможностью отдохнуть этим летом. Полетевшая в Кемер (провинция Анталия) туристка из Украины рассказала Українським Новинам, в каких условиях и с какими коронавирусными ограничениями столкнулась на отпуске на турецком куротре.

Заполненность отелей

"Если посмотреть объективно, то персонала в отелях больше, чем отдыхающих. Людей катастрофически мало. В известном отеле "Barut Kemer", где я живу, есть 2 крыла с номерами, в каждом по 4 рабочих этажа. Из них открыты только 2 этажа и только в одном крыле. То есть, по факту, нас заселено меньше одной десятой отеля", – рассказывает Линой Г.  

Отель Barut Kemer в г. Кемер (Анталия). Фото: tophotelsОтель Barut Kemer в г. Кемер (Анталия). Фото: tophotels

По словам туристки, в городе открыто немного мест для посещения. В основном, улицы и набережная пустые.

"На набережной работает несколько заведений общепита, а в центре – лишь магазин меха и кожи", – отметила девушка.

Как утверждает Линой Г., в данный период людей отдыхает немного, что уменьшает риски заражения коронавирусом. 

Пустые места возле бассейнов в отеле Пустые места возле бассейнов в отеле "Barut Kemer"

На пляжах очень много места, так как нет большого наплыва людейНа пляжах очень много места, так как нет большого наплыва людей

"Очень много места на пляже. Из трех линий может быть занята одна, и то не полностью. Утром обычно никого нет, поскольку это достаточно рано. Днем все находятся в своих номерах, так как особо ничего не работает, а вечером все-таки людей побольше, и возле бассейна, и на пляже, но в сравнении с предыдущими годами, их все равно очень мало", – утверждает туристка.

Утром и днем никого нет, территория пустая, люди появляются только под вечер. Утром и днем никого нет, территория пустая, люди появляются только под вечер

Ценовая политика

"Сейчас действуют хорошие скидки до 40-50% практически на все. Вероятнее всего, это связано с тем, что многие страны все еще не открыли своих границ, и такая обстановка будет до 1 августа, а после – будет видно", – предполагает девушка.

Как сообщает туристка, в среднем, хороший номер на двоих в сутки варьируется в районе 200 евро, но есть и меньше цены, в зависимости от территориального расположения и самих номеров.

Карантинные ограничения

Начиная с аэропорта, всем прибывающим меряют температуру, однако тест на коронавирус не делают, рассказывает Линой Г.

"Весь обслуживающий персонал в отеле и в заведениях общепита ходит в масках и в перчатках, есть постоянная дезинфекция: на каждом проеме, каждом лифте и на каждой лестнице стоят дезинфицирующие средства", – утверждает девушка.

По словам туристки, в заведениях требуют надевать маску, иногда даже во время приема пищи, но все зависит от заполненности в помещениях, однако в отеле отдыхающие маски не надевают, хотя находятся на одной территории.

"Если честно, я не вижу смысла носить маску на территории базы, так как людей очень мало, и мы все и без того находимся на достаточном расстоянии друг от друга. Но несмотря на это, всем меряют температуру при входе в отель и при каждом приеме пищи", – отмечает девушка.

Как утверждает Линой Г., также поменялась система обслуживания в ресторанах на территории отеля.

"Если раньше на завтрак в "all inclusive" был шведский стол, то сейчас его убрали, а вместо этого приносят меню, и каждого обслуживают индивидуально", – рассказала туристка.

В заключении, туристка из Украины считает, что все нормы карантина соблюдены, и ключевую роль в этом играет отсутствие большого количества отдыхающих на курортных базах.

Ранее Українські Новини рассказывали, за сколько можно отдохнуть в Турции во время пандемии коронавируса. 

Кроме того, соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко рассказала, что в скором времени Турция снова будет включена в список стран "красной зоны", и недоступная для украинцев. 

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