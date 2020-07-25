Без шведского стола и с большими скидками: туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Анталии

Без шведского стола и с большими скидками: туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Антал

Для украинцев, чей отпуск за границей в 2020 году прервал коронавирус, открытие границ с Турцией стало спасением и возможностью отдохнуть этим летом. Полетевшая в Кемер (провинция Анталия) туристка из Украины рассказала Українським Новинам, в каких условиях и с какими коронавирусными ограничениями столкнулась на отпуске на турецком куротре.

Заполненность отелей

"Если посмотреть объективно, то персонала в отелях больше, чем отдыхающих. Людей катастрофически мало. В известном отеле "Barut Kemer", где я живу, есть 2 крыла с номерами, в каждом по 4 рабочих этажа. Из них открыты только 2 этажа и только в одном крыле. То есть, по факту, нас заселено меньше одной десятой отеля", – рассказывает Линой Г.

Отель Barut Kemer в г. Кемер (Анталия). Фото: tophotels

По словам туристки, в городе открыто немного мест для посещения. В основном, улицы и набережная пустые.

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"На набережной работает несколько заведений общепита, а в центре – лишь магазин меха и кожи", – отметила девушка.

Как утверждает Линой Г., в данный период людей отдыхает немного, что уменьшает риски заражения коронавирусом.

Пустые места возле бассейнов в отеле "Barut Kemer"

На пляжах очень много места, так как нет большого наплыва людей

"Очень много места на пляже. Из трех линий может быть занята одна, и то не полностью. Утром обычно никого нет, поскольку это достаточно рано. Днем все находятся в своих номерах, так как особо ничего не работает, а вечером все-таки людей побольше, и возле бассейна, и на пляже, но в сравнении с предыдущими годами, их все равно очень мало", – утверждает туристка.

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Утром и днем никого нет, территория пустая, люди появляются только под вечер

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Ценовая политика

"Сейчас действуют хорошие скидки до 40-50% практически на все. Вероятнее всего, это связано с тем, что многие страны все еще не открыли своих границ, и такая обстановка будет до 1 августа, а после – будет видно", – предполагает девушка.

Как сообщает туристка, в среднем, хороший номер на двоих в сутки варьируется в районе 200 евро, но есть и меньше цены, в зависимости от территориального расположения и самих номеров.

Карантинные ограничения

Начиная с аэропорта, всем прибывающим меряют температуру, однако тест на коронавирус не делают, рассказывает Линой Г.

"Весь обслуживающий персонал в отеле и в заведениях общепита ходит в масках и в перчатках, есть постоянная дезинфекция: на каждом проеме, каждом лифте и на каждой лестнице стоят дезинфицирующие средства", – утверждает девушка.

По словам туристки, в заведениях требуют надевать маску, иногда даже во время приема пищи, но все зависит от заполненности в помещениях, однако в отеле отдыхающие маски не надевают, хотя находятся на одной территории.

"Если честно, я не вижу смысла носить маску на территории базы, так как людей очень мало, и мы все и без того находимся на достаточном расстоянии друг от друга. Но несмотря на это, всем меряют температуру при входе в отель и при каждом приеме пищи", – отмечает девушка.

Как утверждает Линой Г., также поменялась система обслуживания в ресторанах на территории отеля.

"Если раньше на завтрак в "all inclusive" был шведский стол, то сейчас его убрали, а вместо этого приносят меню, и каждого обслуживают индивидуально", – рассказала туристка.

В заключении, туристка из Украины считает, что все нормы карантина соблюдены, и ключевую роль в этом играет отсутствие большого количества отдыхающих на курортных базах.

Ранее Українські Новини рассказывали, за сколько можно отдохнуть в Турции во время пандемии коронавируса.

Кроме того, соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко рассказала, что в скором времени Турция снова будет включена в список стран "красной зоны", и недоступная для украинцев.