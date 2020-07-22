подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии
22 июля 2020, среда, 11:03 25
Европа 2020-07-22T11:15:01+03:00
Українські Новини
Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии

Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии

Елизавета Кесельман
Карантин, Черногория, Коронавирус, усиление карантина
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru

Черногория, которая ранее открыла границы для украинцев, а также заявила о "свободе от коронавируса", снова заявила новой вспышке эпидемии. Об этом сообщает RTCG.

Как сообщается, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны. 

Так, с сегодняшнего дня, 22 июля, вводится несколько новых мер, среди которых обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении на всей территории Черногории, включая детей старше 7 лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.

Также собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Из-за высокого эпидпорога, действие мер, принятых 30 июня, было продлено до 6 августа. Речь также идет о запрете дискотек / баров и ночных клубов / баров, а также запрете на организацию свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

Действие мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля, что означает запрет напроведення развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, столовых, гостиничных ресторанах и аналогичных заведениях общественного питания), в том числе в пляжных барах (концерты, живые выступления музыкантов и групп). 

Как сообщали Українські Новини, Австрия ввела масочный режим в общественных местах.

Кроме того, , Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней.  

 

Больше новостей о: Карантин Черногория Коронавирус усиление карантина

Черногория изменила правила въезда для украинцев...
Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличив...
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено...
Еще два региона в Испании усилили карантин...
Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников
Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается, а смертность начала падать
Новости
В Харькове задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Фото: Нацполиция
У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы 11:14
В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом 11:05
Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии 11:03
Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения, - Левочкин 10:59
Минфин разместил ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и $171 млн 10:40
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Газ в Европе продолжает дешеветь вторую неделю подряд 11:30
От 70 до 40 гривен за килограмм. Как менялись цены на черешню в июле 13:10
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
больше новостей
Задержанный в Луцке террорист несколько минут ждал арест. В сети появилось видео
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok