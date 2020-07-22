Свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии

Черногория, которая ранее открыла границы для украинцев, а также заявила о "свободе от коронавируса", снова заявила новой вспышке эпидемии. Об этом сообщает RTCG.

Как сообщается, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны.

Так, с сегодняшнего дня, 22 июля, вводится несколько новых мер, среди которых обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении на всей территории Черногории, включая детей старше 7 лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.

Также собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Из-за высокого эпидпорога, действие мер, принятых 30 июня, было продлено до 6 августа. Речь также идет о запрете дискотек / баров и ночных клубов / баров, а также запрете на организацию свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

Действие мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля, что означает запрет напроведення развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, столовых, гостиничных ресторанах и аналогичных заведениях общественного питания), в том числе в пляжных барах (концерты, живые выступления музыкантов и групп).

Как сообщали Українські Новини, Австрия ввела масочный режим в общественных местах.

Кроме того, , Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней.