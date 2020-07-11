Черногория изменила правила въезда для украинцев

В то время, как Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус, власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси. В частности, были убраны дополнительные ограничения в виде наличия тестов для тех граждан, которые прибывают в страну на самолете. Об этом говорится в сообщении "Балканского обозревателя" в Facebook. В официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из этих двух государств, действует особый порядок пересечения границы. Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличии тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.Как сообщали Українськi Новини, Минздрав разработал правила для безопасного отпуска за границей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.Кроме того, Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля.