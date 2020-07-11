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11 июля 2020, суббота, 12:13 21
Общество 2020-07-11T12:30:01+03:00
Українські Новини
Черногория изменила правила въезда для украинцев

Черногория изменила правила въезда для украинцев

Валерия Драгомирова
Черногория, Коронавирус, Въезд в Черногорию
Черногория. Фото: pixabay
Черногория. Фото: pixabay

В то время, как Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус, власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси. В частности, были убраны дополнительные ограничения в виде наличия тестов для тех граждан, которые прибывают в страну на самолете.

Об этом говорится в сообщении "Балканского обозревателя" в Facebook. 

В официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из этих двух государств, действует особый порядок пересечения границы.

Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличии тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав разработал правила для безопасного отпуска за границей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля. 

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