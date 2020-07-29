В общежитии КПИ почти все курсанты заболели коронавирусом

После того, как в одном из общежитий Национального технического университета "Киевский политехнический институт" была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, за два дня количество заболевших коронавирусом курсантов в Киеве увеличилось до 133.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом", - сказал исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения" Сергей Чумак.

Он отметил, что в целом на сегодня в общежитии уже заболели 133 курсанта.

"Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были в контакте с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем", - добавил Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

После обнаружения первых заболевших в общежитии были проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции.

Сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 022 до 67 597, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 650 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,2%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

24 июля в монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса, а также в Голосеевском райсуде Киева.