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26 июля 2020, воскресенье, 15:56 492
Общество 2020-07-26T16:45:01+03:00
Українські Новини
В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов

В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов

Надежда Комендантова
Вспышка коронавируса, коронавирус в Киеве, Коронавирус в общежитии
КПИ. Фото: kievnet.ua
КПИ. Фото: kievnet.ua

В то время, как в Киеве снизилось количество новых случаев COVID-19, в одном из общежитий Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, передают Українськi Новини.

"Первые 4 случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - цитируются в сообщении слова Чумака.

Речь идет об общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ.

Всего в нем проживает 152 курсанта.

В общежитии проводится дезинфекция, контактные лица находятся под контролем.

Для заболевших определены места самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 503.

24 июля в монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса, а также в Голосеевском райсуде Киева.

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