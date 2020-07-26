В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов

В то время, как в Киеве снизилось количество новых случаев COVID-19, в одном из общежитий Национального технического университета "Киевский политехнический институт" зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, передают Українськi Новини. "Первые 4 случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - цитируются в сообщении слова Чумака. Речь идет об общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ. Всего в нем проживает 152 курсанта. В общежитии проводится дезинфекция, контактные лица находятся под контролем. Для заболевших определены места самоизоляции. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 503. 24 июля в монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса, а также в Голосеевском райсуде Киева.