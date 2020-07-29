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29 липня 2020, середа, 22:17 7
Суспільство 2020-07-29T23:30:02+03:00
Українські Новини
У гуртожитку КПІ майже всі курсанти захворіли на коронавірус

У гуртожитку КПІ майже всі курсанти захворіли на коронавірус

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус у Києві
Київський політех. Фото: kievnet.ua
Київський політех. Фото: kievnet.ua

За два дні кількість хворих на коронавірус курсантів у Києві збільшилася до 133, після того, як в одному з гуртожитків Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" був зафіксований спалах коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус", - сказав виконавець обов'язків директора державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я" Сергій Чумак.

Він зазначив, що в цілому на сьогодні в гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.

"Вчора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були в контакті з хворими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовані в столичні медустанови. Інші лікуються в гуртожитку під контролем", - додав Чумак.

Він нагадав, що всього в гуртожитку проживають 152 курсанти.

Після виявлення перших хворих в гуртожитку були проведені відповідні заходи з дезінфекції.

Зараз також проводиться поточна дезінфекція.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 022 до 67 597, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 1 650 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,2%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%.

24 липня в монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу.

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