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25 июля 2020, суббота, 19:26 176
Силовые структуры 2020-07-25T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Голосеевском райсуде Киева выявили вспышку коронавируса

В Голосеевском райсуде Киева выявили вспышку коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, Вспышка коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками резко возросло, вспышка коронавирусной инфекции выявлена среди сотрудников Голосеевского районного суда Киева.

Об этом говорится в сообщении единого портала судебной власти, передают Українські Новини.

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что в ряда работников Голосеевского районного суда Киева подтвержден диагноз COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что в законодательстве не предусматривается приостановка работы судов, поэтому суд продолжит осуществлять свои функции.

При этом лица, которые контактировали с больными, проходят самоизоляцию.

Суд прекратил личный прием граждан канцелярией и архивом, в помещения суда допускаются только участники заседаний в масках и после измерения температуры.

Обратиться в суд можно с помощью почтовой связи, электронной почты и с помощью ящика, установленного на 1 этаже.

Как сообщали Українські Новини, 24 июля в монастыре в центре Киева обнаружили вспышку коронавируса

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