Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов, АСНУ) считает, что принятие парламентом законопроекта № 3618 "О риелторской деятельности" приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент АСНУ Юрий Пита.

"Законопроект предусматривает создание Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности как единой монопольной организации по регулированию рынка. При этом непонятно, как она создается, есть вопросы по управлению этой организацией", - сказал глава АСНУ.

Данная организация получает права по выдаче фактически разрешительных документов для риелторской деятельности, аннулированию их, а также получает право накладывать штрафы.

При этом Питу возмутило то, что частная организация получила права фактически привлекать риелторов к административной ответственности, а сами штрафы пойдут не в государственный бюджет, а самой этой федерации.

"Получается, что организация, которая устанавливает правила, может проверять, штрафовать и деньги получать себе в бюджет. Это прямой интерес. Ей выгодно находить нарушения, это становится своего рода бизнесом", - сказал Пита.

Также он считает недопустимой норму, по которой собственник недвижимости не может распоряжаться ею без привлечения риелтора (только он может внести информацию о сделке в специальный реестр).

Кроме того, Пита считает, что законопроект не гарантирует защиту внесенной в реестр информации, а также чрезмерным требование вносить в реестр коммерческую информацию о договоре клиента и риелтора.

Как сообщали Українськi Новини, 32 депутата предлагают Верховной Раде запретить заключение договоров по продаже или аренде недвижимости без внесения информации в Единую информационную базу данных в сфере риелторской деятельности.

Также предусмотрено создание Единого реестра физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, в котором будет содержаться информация о субъектах хозяйствования.

Держателем реестра и информационной базы предлагается сделать орган самоуправления риелторов - Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности - создание которого предусмотрено тем же законопроектом.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило рассмотрение законопроекта о риелторской деятельности для проведения антикоррупционной экспертизы документа.

Кроме того, власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора.

Также Ассоциация риелторов считает, что законопроект о недвижимости повлечет за собой коррупционные риски.