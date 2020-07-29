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29 липня 2020, середа, 21:55 9
Нерухомість 2020-07-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
Прийняття законопроєкту про рієлторську діяльність призведе до монополізації регулювання ринку приватною струк

Прийняття законопроєкту про рієлторську діяльність призведе до монополізації регулювання ринку приватною структурою, - Асоціація рієлторів

Елена Новикова
рієлтори, Законопроєкти, Податки на нерухомість, Асоціація рієлторів
Законопроєкт
Законопроєкт "Про рієлторську діяльність". Фото: pixabay

У той час, як депутати хочуть змусити громадян платити рієлторам, складаючи угоди, Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів, АФНУ) вважає, що прийняття парламентом законопроєкту № 3618 "Про рієлторську діяльність" призведе до монополізації регулювання ринку приватною структурою.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив президент АФНУ Юрій Піта.

"Законопроєкт передбачає створення Національної федерації фахівців у сфері рієлторської діяльності як єдиної монопольної організації з регулювання ринку. При цьому незрозуміло, як вона створюється, є питання по управлінню цією організацією", - сказав глава АФНУ.

Дана організація отримує права за видачу фактично дозвільних документів для рієлторської діяльності, їх анулювання, а також отримує право накладати штрафи.

При цьому Піту обурило те, що приватна організація отримала права фактично залучати рієлторів до адміністративної відповідальності, а самі штрафи підуть не в державний бюджет, а до самої федерації.

"Виходить, що організація, яка встановлює правила, може перевіряти, штрафувати і отримувати гроші собі в бюджет. Це прямий інтерес. Їй вигідно знаходити порушення, це стає свого роду бізнесом", - сказав Піта.

 Також він вважає неприпустимою норму, за якою власник нерухомості не може розпоряджатися нею без залучення рієлтора (тільки він може внести інформацію про угоду в спеціальний реєстр).

Крім того, Піта вважає, що законопроєкт не гарантує захист внесеної до реєстру інформації, а також надмірною вимогу вносити до реєстру комерційну інформацію про договір клієнта і рієлтора.

Як повідомляли Українські Новини, 32 депутати пропонують Верховній Раді заборонити укладання договорів на продаж або оренду нерухомості без внесення інформації до Єдиної інформаційної бази даних у сфері рієлторської діяльності.

Також передбачено створення Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері рієлторської діяльності, в якому буде міститися інформація про суб'єктів господарювання.

Власником реєстру та інформаційної бази пропонується зробити орган самоврядування рієлторів - Національну федерацію фахівців у сфері рієлторської діяльності - створення якого передбачено тим же законопроєктом.

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) припинило розгляд законопроєкту про рієлторську діяльність для проведення антикорупційної експертизи документа.

Крім того, влада хоче ввести податок для всіх власників нерухомості у вигляді рієлторського збору.

Також Асоціація рієлторів вважає, що законопроєкт про нерухомості спричинить корупційні ризики.

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