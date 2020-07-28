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28 июля 2020, вторник, 00:00 1099 Карта
Жизнь 2020-07-28T00:00:02+03:00
Українські Новини
"Вжарит" +36 и придет циклон: синоптик рассказала о погоде до конца недели

"Вжарит" +36 и придет циклон: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Аномальная жара, Наталка Диденко
Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

После довольно длительного периода комфортной погоды, уже с начала недели Украину начали заливать дожди с грозами. Во вторник, 28 июля, в некоторых областях тоже будет мокро, но на большей части территории страны – сухо. При этом на улице будет очень жарко.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Жара пришла в Украину. И завтра, 28 июля, температура воздуха составит в большинстве областей 28-33 градуса. На западе Украины будет на несколько градусов ниже, 25-28. Жара на неделе будет усиливаться, и в среду на юге, востоке и в центре уже "подтянутся" 33-36 градусов", – написала она.

Диденко также отметила, что дожди с грозами во вторник наиболее вероятны в Крыму, в Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях. Во всех остальных областях – без осадков.

В Киеве, по словам синоптика, 28 июля ожидается сухая и жаркая погода, в течение дня 30-32 градуса.

Жара в столице продлится первую половину недели, но в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и понизит температуру до +25.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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