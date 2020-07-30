В июне из зарплаты Мандзий вычли почти 11 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера

Заработная плата бывшей временно исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, которая задекларировала 51 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019, составила 47,2 тыс. гривен в июне.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Мандзий в июне, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад составил 50 490 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 7 573 гривны.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из первоначальной суммы начисленной зарплаты было вычтено 10 833 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная экс-врио министра, составила 38 020 гривен.

Зарплата Любомиры Мандзий в июне 2020 года. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Мандзий являлась временно исполняющей обязанности министра образования и науки с 25 марта по 25 июня.

Позднее Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

Кроме того, в среду, 29 июля, стало известно, что заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий находится в больнице.