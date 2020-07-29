Замминистра образования Мандзий попала в больницу

Заместитель министр образования и науки Любомира Мандзий, которая обещала не переводить школы на дистанционное обучение, находится в больнице.

Об этом сообщил научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань в ходе пресс-конференции "Образовательная система в условиях пандемии", передают Українськi Новини.

"Ожидается включение госпожи Мандзий... К сожалению, она сейчас в больнице", - сказал он.

Кроме этого, Українським Новинам сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, что Мандзий на больничном.

"Любомира Степановна с понедельника на больничном", - сообщила пресс-служба.

Однако в пресс-службе не знают по какой причине Мандзий находится в больнице.

Как сообщали Українськi Новини, Мандзий являлась временно исполняющей обязанности министра образования и науки с 25 марта по 25 июня.

Позднее Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.