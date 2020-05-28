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28 мая 2020, четверг, 17:00 37
Кабмин 2020-05-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Врио министра образования Мандзий задекларировала 51 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019

Врио министра образования Мандзий задекларировала 51 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019

Елена Новикова
электронные декларации, Декларация о доходах, Любомира Мандзай, Врио министра образования и науки
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com/mandziy
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com/mandziy

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий задекларировала 51,1 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019 год, в то время, как на должности врио министра в апреле Мандзий заработала 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, Мандзий задекларировала 370 872 гривны заработной платы в департаменте образования и науки Львовской областной государственной администрации, 24 933 гривны - зарплаты во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, 5 420 гривен - гонораров, 212 831 гривну - зарплаты в Министерстве образования и науки и 1 гривну - дохода из банка.

Муж Мандзий за прошлый год задекларировал 616 672 гривен доходов.

Он также указал в декларации 9 100 долларов на банковском счету.

Также муж Мандзий задекларировал земельный участок, площадью 400 кв. м, во Львовской области, а также квартиру, площадью 68,1 кв. м во Львове в совместной собственности.

Кроме этого, у супруга Мандзий есть автомобиль Peugeot 308 2013 года выпуска.

Согласно декларации, Мандзий и ее муж владеют по 210 акций ОАО "Львовский завод железобетонных изделий".

Как сообщали Українські Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.

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