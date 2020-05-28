Врио министра образования Мандзий задекларировала 51 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий задекларировала 51,1 тыс. гривен ежемесячного дохода за 2019 год, в то время, как на должности врио министра в апреле Мандзий заработала 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, Мандзий задекларировала 370 872 гривны заработной платы в департаменте образования и науки Львовской областной государственной администрации, 24 933 гривны - зарплаты во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, 5 420 гривен - гонораров, 212 831 гривну - зарплаты в Министерстве образования и науки и 1 гривну - дохода из банка.

Муж Мандзий за прошлый год задекларировал 616 672 гривен доходов.

Он также указал в декларации 9 100 долларов на банковском счету.

Также муж Мандзий задекларировал земельный участок, площадью 400 кв. м, во Львовской области, а также квартиру, площадью 68,1 кв. м во Львове в совместной собственности.

Кроме этого, у супруга Мандзий есть автомобиль Peugeot 308 2013 года выпуска.

Согласно декларации, Мандзий и ее муж владеют по 210 акций ОАО "Львовский завод железобетонных изделий".

Как сообщали Українські Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.