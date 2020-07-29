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29 июля 2020, среда, 17:28 773
Экономика 2020-07-29T18:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 27,63 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,72-27,76 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,69-27,71 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,62-27,63 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,38% с 23,74 UAH/USD до 27,63 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

В среду курс продажи наличного доллара повысился на 3,12 коп. до 27,8282 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH/USD.

Ранее эксперты предположили, что доллар США может перестать быть мировой резервной валютой.

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