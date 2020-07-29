Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 27,63 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,72-27,76 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,69-27,71 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,62-27,63 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,38% с 23,74 UAH\/USD до 27,63 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. В среду курс продажи наличного доллара повысился на 3,12 коп. до 27,8282 UAH\/USD, курс покупки повысился на 3,68 коп. до 27,5453 UAH\/USD. Ранее эксперты предположили, что доллар США может перестать быть мировой резервной валютой.