Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 16 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 27,69 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,66-27,69 UAH\/USD, затем котировки сузились до 27,66-27,68 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,68-27,71 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,63% с 23,74 UAH\/USD до 27,69 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Кроме того, биткоин вырос в цене на 13%. На этой отметке криптовалюта задержалась на час, после чего снизилась в цене до $11150.Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара. Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны на 7,20 коп. до 27,6851 UAH\/USD 29 июля. Официальные курсы гривны к иностранным валютам.