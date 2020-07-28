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28 июля 2020, вторник, 17:48 45
Экономика 2020-07-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Валерия Драгомирова
Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Гривна
Гривна

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 16 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 27,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,66-27,69 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,66-27,68 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,68-27,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,63% с 23,74 UAH/USD до 27,69 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, биткоин вырос в цене на 13%. На этой отметке криптовалюта задержалась на час, после чего снизилась в цене до $11150.

Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара. 

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD 29 июля. Официальные курсы гривны к иностранным валютам. 

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