Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 16 коп. во вторник снизился на 1 коп. до 27,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,66-27,69 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,66-27,68 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,68-27,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,63% с 23,74 UAH/USD до 27,69 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, биткоин вырос в цене на 13%. На этой отметке криптовалюта задержалась на час, после чего снизилась в цене до $11150.



Ранее цена золота достигла исторического максимума благодаря обвалу доллара.



Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD 29 июля. Официальные курсы гривны к иностранным валютам.