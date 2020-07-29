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29 июля 2020, среда, 12:25 447
Финансы 2020-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар может потерять статус мировой резервной валюты, – СМИ

Доллар может потерять статус мировой резервной валюты, – СМИ

Валентин Дзюбенко
Инфляция, Золото, Доллар США, Финансовый кризис
Доллары
Доллары

Вслед за недавним ростом цен на золото, эксперты предположили, что доллар США может перестать быть мировой резервной валютой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитиков из Goldman Sachs Group, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков.

Причиной этому, по их мнению, является сложная экономическая ситуация и попытки американского правительства найти из нее выходы. Добавляет масла в огонь и очередной виток распространения коронавируса в США, а также общая политическая напряженность.

Эксперты не утверждают, что потеря долларом США своего статуса мировой резервной валюты обязательно произойдет. По их словам, подобное мнение отражает ту нервную обстановку, которая проникла в среду инвесторов в этом месяце. Финансисты опасаются, что нынешняя ситуация спровоцирует инфляцию.

"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои фиксированные валюты и подталкивают реальные процентные ставки до рекордно низких уровней", – написал стратег Goldman Sachs Group Джеффри Керри.

Как сообщали Українські новини, эксперты рассказали, что будет с курсом валют в ближайшее время.

Украинцы заинтересованы в инвестициях в золото, несмотря на кризис.

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