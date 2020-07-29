Доллар может потерять статус мировой резервной валюты, – СМИ

Вслед за недавним ростом цен на золото , эксперты предположили, что доллар США может перестать быть мировой резервной валютой. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитиков из Goldman Sachs Group, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков.

Причиной этому, по их мнению, является сложная экономическая ситуация и попытки американского правительства найти из нее выходы. Добавляет масла в огонь и очередной виток распространения коронавируса в США, а также общая политическая напряженность.

Эксперты не утверждают, что потеря долларом США своего статуса мировой резервной валюты обязательно произойдет. По их словам, подобное мнение отражает ту нервную обстановку, которая проникла в среду инвесторов в этом месяце. Финансисты опасаются, что нынешняя ситуация спровоцирует инфляцию.

"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои фиксированные валюты и подталкивают реальные процентные ставки до рекордно низких уровней", – написал стратег Goldman Sachs Group Джеффри Керри.

Как сообщали Українські новини, эксперты рассказали, что будет с курсом валют в ближайшее время.

Украинцы заинтересованы в инвестициях в золото, несмотря на кризис.