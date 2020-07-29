Снизить количество вредных веществ в воздухе поможет ветер и похолодание, - геообсерватория

Превышение вредных веществ в воздухе Киева - это обычное явление в летний период, уменьшить эти показатели поможет ветер и снижение температуры, которого, кстати, не ожидается. Об этом рассказала "Стране" начальник отдела информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Ирина Колесник.

По ее словам, ежегодно летом в столице наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ. По ее словам, некоторые их них образуются именно от солнечной радиации. Поэтому снижение температуры воздуха поможет снизить высокие показатели.

"Из-за высокой температуры и погодных условий происходит накопление загрязняющих веществ. Каждое лето высокие концентрации диоксида азота, формальдегида. Чтобы немножко уменьшились показатели загрязнения необходима хорошая продуваемость, ветер, понижение температуры. Некоторые вещества образуются не только от выбросов вредных веществ, но и при высокой температуре и солнечной радиации. В этом году не наблюдаются самые высокие показатели", - рассказала Ирина Аркадиевна.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превысил норму в 3,4 раза.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева Виталий Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху.

Так, с 5 по 11 мая, уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался, хотя ранее Киев входил в рейтинг самых загрязненных городов.