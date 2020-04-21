Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху

Ситуация с качеством воздуха в столице несколько стабилизировалась. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Из-за сухой весны и большого количества пожаров мы получили очень опасную ситуацию, которая меняется почти каждый час. Преимущественно, из-за человеческой халатности и умышленных поджогов, во многих районах Киева и области происходят пожары. Только в прошлом месяце спасатели более 400 раз выезжали на тушение поджогов сухой травы. Отсюда же - и тление торфяников, и лесные пожары - такие как в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, - сказал Кличко. - Кроме того, что мы теряем сотни гектаров лесов, все продукты горения попадают в воздух. Уже почти неделю Киев - в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха. Все это - последствия пожаров. Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице, - несколько улучшилось", - отметил Кличко.

Также он напомнил, что в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам. А Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

"Я благодарен неравнодушным людям, которые информируют о поджогах и вызывают полицию. Таким образом полиция уже задержала нескольких поджигателей. И, убежден, наказание для них должно быть строгим", - отметил Кличко.

Также утром в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превышает норму в 3,4 раза, в то время, как еще в четверг вечером, 16 апреля, город окутала дымовая пелена, а жители столицы жаловались на запах гари, который ощущают во всех уголках столицы и в области.