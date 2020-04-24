Киев снова возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом

В то время, как директор Укргидрометцентра заявил, что в воздухе Киева превышены нормы по концентрации азота, серы и формальдегида, столица снова обогнала другие города мира по уровню загрязнения воздуха, индекс качества воздуха превышает норму в три раза.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

Так, сообщается, что в Киеве по состоянию на 25 апреля 9:30 индекс качества воздуха составляет 155 пунктов, при норме в 50. Столица обогнала Дели, где 141 пункт, и Катманду - 122 пункта.

10 городов с самых загрязненным воздухом:

10 городов с самым грязным воздухом. Скриншот: iqair.com

Кроме того, портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего.

Воздух в Киеве. Скриншот: Saveecobot

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превысил норму в 3,4 раза.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева Виталий Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху.