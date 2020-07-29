Зеленский пообещал отвечать, если на Донбассе будут серьезные обстрелы

Президент Владимир Зеленский констатирует, что, несмотря на договоренность о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, со стороны боевиков продолжаются единичные выстрелы, но ответ от подразделений операции Объединенных сил последует в случае более серьезных обстрелов.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя нарушение режима прекращения огня, передают Українськi Новини.

"Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Они есть, потому что это 400 км контактной линии и проконтролировать все очень сложно. Что касается наших воинов - они очень мощные. Если будет осуществляться какая-то серьезная атака или серьезные обстрелы, которые выходят за рамки договоренности, они будут очень мощно отвечать", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Украина выполняет договоренность на 100% и будет делать все, чтобы сохранить перемирие.

"Что касается той стороны - уверен, все будет зависеть от РФ и от того, сможет ли она все контролировать и соблюдать договоренности. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, то мы это будем чувствовать", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Но командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы.

В социальных сетях появилось видеообращение украинского солдата с передовой. Военнослужащий объясняет, что никакого предательства в наступившем 27 июля на Донбассе перемирии нет и оружия у ВСУ никто не отбирал.