В Киеве растет количество новых зараженных коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 28 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 132 человека до 7 932, умерших - на 2 человека до 132.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Еще у 132 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7 932 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет и 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 года, а также 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчика от 1 до 17 лет.

Также среди заболевших 3 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 29 человек, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировано в Днепровском районе - 22, Дарницком - 19 случаев и Соломенском - 16 случаев.

Количество активных больных в Киеве по состоянию на утро 28 июля составляет 4 923 человека, с начала эпидемии 2 877 человек выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля было проведено 14 939 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 18% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Также в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".