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29 июля 2020, среда, 12:30 270
Общество 2020-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав провел почти 15 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус за сутки

Минздрав провел почти 15 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки, 28 июля было проведено 14 939 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 18% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 16 262 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 20,7% больше по сравнению с 27 июля.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 31 201 тестирований, из них 14 939 методом ПЦР, а также 16 262 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года проведено 998 299 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 565 953 - методом ИФА.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 27 июля поступило 1 429 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 119 431 сообщение о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон".

Также в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы. 

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