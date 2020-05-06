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06 мая 2020, среда, 12:10 480
Силовые структуры 2020-05-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова назначила и.о. прокурора Киева Романа Говду

Венедиктова назначила и.о. прокурора Киева Романа Говду

Валерия Драгомирова
Роман Говда, Ирина Венедиктова, прокурор Киева
Роман Говда
Роман Говда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего прокурора Киева Романа Говду, который в декабре подал в отставку, исполняющим обязанности прокурора столицы.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис генерального прокурора.

Говда был назначен на должность первого заместителя прокурора Киева вместо Евгения Стояновского, которого понизили до заместителя прокурора столицы.

Также на Говду как на первого заместителя прокурора возложили обязанности прокурора Киева.

Приказ назначению Говды был подписан 30 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Венедиктова отменила назначение прокурором Киева Сергея Юлдашева.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка до своего увольнения восстановил Юлдашева в должности прокурора Киева и он приступил к исполнению обязанностей.

В декабре 2019 года Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду.


Тем временем Роман Говда задекларировал 705 677 гривен доходов 27 тыс. долларов за 2018 год. Кроме того, задекларированы социальные выплаты на имя его жены, Екатерины Добровольской - 17 424 гривны, алименты – 2 510 гривен, ее зарплата - 39 950 гривен.

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