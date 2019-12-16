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16 декабря 2019, понедельник, 17:45 1501
Судебная власть 2019-12-16T17:53:26+02:00
Українські Новини
Прокурор Киева подал в отставку

Прокурор Киева подал в отставку

Ярина Вацяк
Отставка, Прокуратура Киева, прокурор Киева, Роман Говда
Роман Говда. Фото: nrcu.gov.ua
Роман Говда. Фото: nrcu.gov.ua

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

"Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал он.

Приказа об увольнении пока нет. Также в отставку подали заместители прокурора Киева.

Как сообщали Українськi Новини, прокурор Киева Роман Говда задекларировал 705 677 гривен доходов 27 тыс. долларов за 2018 год. Кроме того, задекларированы социальные выплаты на имя его жены, Екатерины Добровольской - 17 424 гривны, алименты – 2 510 гривен, ее зарплата - 39 950 гривен, зарплата пасынка, Олега Добровольского - 9 065 гривен, и еще 276 883 гривен денежного подарка его жене.

6 июля 2016 года Генеральная прокуратура назначила бывшего заместителя генерального прокурора Романа Говду прокурором Киева.

В апреле 2015 года Генеральная прокуратура назначила Романа Говду прокурором Одесской области, а в сентябре 2015 года на то время генпрокурор Виктор Шокин назначил Говду своим замом.

8 июня 2016 Юрий Луценко уволил Романа Говду с занимаемой должности.

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