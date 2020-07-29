Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021

В то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020,

Об этом говорится в проекте постановления министерства, которое планируется рассмотреть на заседании правительства 29 июля, передают Українські Новини.

При этом в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Дефицит торгового баланса составит в следующем году прогнозируется на уровне 10,4 млрд долларов, а в 2022-м году - 13,6 млрд долларов.

Рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также мы писали, как падение ВВП ударило по карманам украинцев.

А в начале апреля текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в экономике Украины в мае-июне полмиллиона новых рабочих мест.