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29 июля 2020, среда, 12:00 835
Экономика 2020-07-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021

Анна Рудык
Инфляция, ВВП, падение ВВП, ВВП Украины
Инфляция. Фото: bank.gov.ua
Инфляция. Фото: bank.gov.ua

В то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году.

Об этом говорится в проекте постановления министерства, которое планируется рассмотреть на заседании правительства 29 июля, передают Українські Новини.

При этом в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Дефицит торгового баланса составит в следующем году прогнозируется на уровне 10,4 млрд долларов, а в 2022-м году - 13,6 млрд долларов.

Рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также мы писали, как падение ВВП ударило по карманам украинцев.

А в начале апреля текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в экономике Украины в мае-июне полмиллиона новых рабочих мест. 

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