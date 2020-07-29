Рубль посреди недели резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 29 июля

В среду, 29 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 28 июля, снизился на 6 копеек и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду повысился по сравнению со вторником снизился на 2 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 29 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,95 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, после увеличения в мае на 0,8%, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.

Также аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Устойчивый рост курса начался месяц назад, в итоге национальная валюта в паре с долларом потеряла уже более 1,2 грн или более 4% стоимости.