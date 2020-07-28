Рубль во вторник начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 28 июля

Во вторник, 28 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 июля, повысился на 5 копеек и составляет 3,42 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля во вторник повысился по сравнению с понедельником не изменился и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 28 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 3,97 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 июля на 14,64 коп. до 27,8034 UAH/USD, курс покупки понизился на 14,04 коп. до 27,5106 UAH/USD.

Ранее сообщалось о новом прогнозе курса доллара до конца лета, а также о том, стоит ли скупать валюту.

Также аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце текущего года курс может измениться до 28,5 гривен к доллару.